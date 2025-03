Oasport.it - LIVE Sonego-Navone 7-5 5-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro si avvicina al successo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 GAME! Chiude un turno di battuta perfetto con l’ace al centro, al quale manca un game per conquistare il pass per i trentaduesimi.40-0 Servizio e dritto in contropiede: tutto facile per il torinese.30-0 Largo il dritto di.15-0 A segno con la volee di dritto.4-2 GAME! Si ferma sul nastro la risposta di.40-30 A segno con la volee alta.30-30 Scambio condotto alla perfezione da, abile a piazzare il dritto vincente.30-15non riesce a rientrare in campo con il dritto lungolinea.15-15 Largo di poco il dritto giocato da.0-15 Grave errore con il dritto perin uscita dal servizio.4-1 GAME! Servizio e dritto ad uscire vincente per, bravissimo a mantenere il break di vantaggio, messo in discussione nel corso del turno di battuta.