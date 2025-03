Oasport.it - LIVE Sonego-Navone 7-5 4-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: set e break di vantaggio per il torinese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Largo di poco il dritto giocato da.0-15 Grave errore con il dritto perin uscita dal servizio.4-1 GAME! Servizio e dritto ad uscire vincente per l’azzurro, bravissimo a mantenere ildi, messo in discussione nel corso del turno di battuta.V-40prende l’iniziativa e spinge con il dritto: non passa il rovescio di.40-40risponde profondissimo, mariesce a salvarsi in qualche modo prima di conquistare il punto grazie all’errore di dritto dell’avversario.30-40 Ancora un doppio fallo per l’azzurro, pallaper.30-30 Bordata di dritto digiocata in uscita dal servizio.15-30sale a rete, ma viene infilato da un delizioso passante stretto di rovescio giocato dall’avversario.