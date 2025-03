Oasport.it - LIVE Sonego-Navone 7-5 2-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro comanda le operazioni nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 GAME! Vola via il rovescio ditiene con un po’ di fatica il turno di battuta.V-40 Servizio e dritto vincente per il numero 37 del mondo.40-40 Scambio intenso,va in difficoltà e sbaglia il dritto.40-30 Il nastro devia in corridoio l’uscita inside-out con il dritto di.40-15 Dropshot ben giocato daarriva sulla palla ma il suo recupero non è sufficiente per superare la rete.30-15 A segno con il servizio il torinese.15-15 Vola via il dritto del.15-0 Prima vincente per.1-1 GAME! Ancora un servizio pesante al corpo giocato dall’argentino.40-30 Prima vincente per.30-30 Ancora molto efficace il numero 37 del mondo nel gioco a rete: largo il recupero in lob di