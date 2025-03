Oasport.it - LIVE Slopestyle, Mondiali 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli sogna una medaglia, c’è anche il fratello Miro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI SKICROSS DALLE 11.00PRIMA RUN FEMMINILE12:14 Si parte con la prima run femminile. Queste le finaliste:Grace Henderson (USA)Madeleine Disbrowe (NZL)Kim Dumont Zanella (FRA)Kirsty Muir (GBR)Marin Hamill (USA)Anni Karava (FIN)Liu Mengting (CHN)Ruby Star Andrews (NZL)Lara Wolf (AUT)Mathilde Gremaud (SUI)Megan Oldham (CAN)(ITA)12:11 Tutto pronto in Engadina! Durante la notte c’è stata una forte nevicata, ma l’organizzazione deielvetici si conferma impeccabile.12:07il colpaccioil, che dovrà però superarsi in una gara maschile che si preannuncia stellare.12:03va a caccia del podionella disciplina che meno le si addiceva. L’azzurra è tuttavia cresciuta nell’arco della stagione, brillando infine nelle qualificazioni strappando il miglior score.