Oasport.it - LIVE Slopestyle, Mondiali 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli sogna anche nella specialità meno congeniale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutitestuale della gara dideidi sci freestyle. In Engadina (Svizzera) continua la spettacolare settimana riservata alle competizioni iridate di snowboard e ski freestyle con l’Italia che vuole essere protagonista in ogni kermesse. La spedizione azzurra punta sui fratellie Miro.In campo femminile la vincitrice della Coppa del Mondo park&pipe vuole continuare a stupirein unain cui ha ottenuto un solo successo in stagione. L’emiliana ha però dimostrato di migliorare gara dopo gara nello, conquistando il miglior score nelle qualificazioni. L’azzurra se la vedrà in primis con la canadese Megan Oldham e con la svizzera Mathilde Gremaud. Occhi puntatisulla cinese Liu Mengting e sulla neozelandese Ruby Star Andrews.