Oasport.it - LIVE Skicross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Simone Deromedis vola in semifinale e sogna la medaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:51 Al via della primafemminile Fanny Smith, Jade Grillet Aubert, Marielle Berger Sabbatel e Mylene Ballet Baz.11:49 Dall’ultimo quarto di finale si qualificano Ryo Sugai e Melvin Tchiknavorian, niente da fare per Jared Schimdt e Johannes Aujesky.11:47 Finale al cardiopalma con Florian Wilmsmann che ha rischiato di superare l’azzurro proprio sulla linea del traguardo. Il quarto di finale è stato vinto da Tobias Mueller. I due diretti avversari diper la Sfera di Cristallo sono fuori.11:46 SI CONTINUA AREEEE!IN!11:45 Adessosarà impegnato in quarto di finale con 3 tedeschi: Tobias Mueller, Florian Wilmsmann e Tim Hronek.11:44 Vittoria per Youri Duplessis Kergomard, David Mobaerg ha bruciato sul finale Johannes Rohrweck.