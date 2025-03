Oasport.it - LIVE Skicross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Simone Deromedis vola ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 Qualificazione per Johannes Aujesky e Jared Schmidt, molti dei migliori in stagione si stanno chiamando fuori.11:18 Adesso al via Johannes Aujesky, Tristan Takats, Nicolas Raffort e Jared Schmidt.11:17diper Tobias Mueller e Florian Wilmsmann, esce Tobias Baur, autore del sesto crono in qualifica.11:16 Si prosegue con Tobias Mueller, Reece Howden, Florian Wilmsmann e Tobias Baur.11:15AI! L’impressione destata non è stata eccezionale, ma era importante passare il turno. Purtroppo niente da fare per Zorzi e Zuech, avanza Hronek.11:14 Adesso un ottavo con ben tre azzurri impegnati:, Edoardo Zorzi, Tim Hronek e Dominik Zuech.11:13 Yori Duplessis Kergomard conferma di essere uno dei favoriti per le medaglie e va a vincere il suo ottavo di, seconda posizione per Erik Mobaerg.