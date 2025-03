Oasport.it - LIVE Skicross, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Simone Deromedis, eliminata Galli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:38 Adesso le speranze di medaglia delricadono tutte in, si prosegue con i quarti di finale maschili.11:36 Jolebuca la gara più importante della stagione, l’azzurra chiude terza e dice addio alle medaglie. In semifinale ci vanno India Sherret e Daniela Maier.11:35 Nell’ultimo quarto di finale Jolese la vedrà con Morgan Shute, Daniela Maier e India Sherret.11:34 Courtney Hoffos si aggiudica il terzo quarto di finale davanti ad Anouck Errard.11:32 Al cancelletto di partenza Luisa Klapprott, Talina Gantenbein, Anouck Errard e Courteny Hoffos.11:30 Doppietta francese in questo quarto di finale, niente da fare per Ofner e Lack.11:29 Si prosegue con Marielle Berger Sabbatel, Jade Grillet Aubert, Katrin Ofner e Saskja Lack.