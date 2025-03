Oasport.it - LIVE Skicross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia senza medaglie, Deromedis in small-final

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:15 Si può ripartire!12:12 Gara interrotta, India Sherret è sdraiata al suolo, dovrà essere portata via in slitta purtroppo.12:10 Difficile capire quale sia l’entità dell’infortunio della canadese, che si è fermata da un momento all’altro.12:08 Jade Grillet Aubert vince lae chiude in quinta posizione. India Sherret si è fermata subito dopo la partenza per un problema fisico, arrivano i medici in pista.12:06 Queste le atlete al via della: Jade Grillet Aubert, Anouck Errard e Mylene Ballet Baz, India Sherret.12:05 E’ doveroso rimarcare come Simonenon si sia presentato a questo appuntamento al massimo della forma, purtroppo la caduta di settimana scorsa ha lasciato il segno, bravissimo comunque l’azzurro a lottare fino alla fine.