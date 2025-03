Oasport.it - LIVE Skicross, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia senza medaglie, Deromedis chiude sesto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:36 Run ancora under review, il bronzo dovrebbe essere di Tobias Meuller, ma attendiamo.12:35 Vittoria in scioltezza per il padrone di casa, la Svizzera fa doppietta. Youri Duplessis Kergomard si tinge d’argneto, ma attenzione alle decisioni della giuria.12:34 FUORI ANCHE TOBIAS MEULLER! Regez si incammina verso l’oro.12:33 SUBITO CADUTA PER RYO SUGAI!12:32 Ma adesso concentriamoci sulle, questi gli atleti al via della big-final: Tobias Mueller, Youri Duplessis Kergomard e Ryo Sugai.12:30 L’azzurro dovrà puntare a recuperare completamente la forma fisica per provare ad aggiudicarsi la Sfera di Cristallo, a due gare dal termineè in terza posizione ad una manciata di punti dalla vetta.12:28la small-final in seconda posizione alle spalle di David Mobaerg, sesta piazza finale per il Campione del Mondo uscente.