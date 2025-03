Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint tl Lahti 2025 in DIRETTA: Pellegrino torna sulla pista che lo laureò campione del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 Tra circa 20? al via la qualificazione femminile dellaTL di(FIN).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaa Tecnica Libera da(FIN), la stagione di Coppa deldi Sci diè agli sgoccioli e si calcano le nevi di un altro tempio degli sci stretti.La stagione 2024-ci ha regalato 3 podi e tante altre soddisfazioni da Federico, che anche oggi proverà ad inserirsi nel discorso che conta dopo che a Tallinn (EST) ha mancato il podio per appena 0?45 nella volata a cinque che ha incoronato tanto per cambiare Johannes Hoesflot Klaebo. Quest’ultimo, vincitore della Sfera di Cristallo e della Coppa di Specialità, si è portato a casa il 105° successo individuale tra CdM Mondiali e Olimpiadi.