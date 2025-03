Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: vince Klaebo, Pellegrino 3° ufficioso in gara e in Classifica. Cassol 9^!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:21 Non ci sono ancora notizie inerenti alla vicenda Grond-: speriamo innanzitutto che per lo svizzero non sia nulla di più che una brutta caduta.19:19ancora e sale a quota 105 vittorie tra CdM Mondiali e Olimpiadi.FINALE NON-UFFICIALEJOHANNES HOESFLOT(NOR)Jules Chappaz (FRA)FEDERICO(ITA)Valerio Grond (SUI)Erik Valnes (NOR)James Clinton Schoonmaker (USA)19:17 Fosse confermato il 3° posto di Federico, sarebbe 3° anche nella Generale!! Con gli 85 punti conquistati sopravanzerebbe Erik Valnes (5°). Ma attendiamo!19:16 Dai vari replay si è visto che mentre l’azzurro superava l’elvetico, quest’ultimo ha fatto (senza volerlo) un passo nella direzione di Chicco, chiuso da Chappaz che finiva secondo, ed entrambi sono finiti per le terre.