Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: tocca a Pellegrino! Cassol chiude 9^

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOcchio al finale di Northug! Dai chicco!Chicco scollina proprio dietro a Chappaz! Perfetta la tattica dell’azzurro!SALE IN PASSO DOPPIO! BENE!18:50 Si lancia a capofitto in discesa il transalpino, materiali OK per l’azzurro. Importante scollinare dall’ultima salita in seconda o terza piazza!Chicco tallona Chappaz, secondo mercoledì scorso a Tallinn.18:49 Davanti Chappaz e. Si va piano nei primi 500 metri. Northug sornione.PARTITI!18:47a Federico! Salvatosi per 0?70 su Vuorinen nei quarti, adesso può accedere in finale, che sarebbe di importanza clamorosa, ma spiegheremo perché solo tra circa 3 minuti!Semifinale 2(ITA)!!CHAPPAZ (FRA)NORTHUG (NOR)STOELBEN (GER)LIEKARI (FIN)PUEYO (SPA)18:45 Non sbaglia mai, nulla Klaebo.