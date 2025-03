Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: si salva clamorosamente Pellegrino! Cassol 9^

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:36 Partite!Semifinale 2DAHLQVIST (SWE)FAEHNDRICH (SUI)JANATOVA (CZE)RYDZEK (GER)HAEGSTROEM (SWE)KAHARA (FIN)18:35 Seconda semifinale al via, Carl e Joanssu sono lucky loser ma, per via di Skistad, il loro tempo verrà battuto verosimilmente da questa batteria.18:34 Passano Skistad e Myhrvold.5^ chiuderà nona!Cade Myhre!nelle 10!Si è fermata di nuovo Skistad prima della discesa.18:33 Ci siamo! Ultima salita! Bene!! Cerca di infilarsi!!18:33 Si fermano tutte a comando di Skistad!!! Non è un bene per.18:32 Benein quarta posizione che ha anche buoni materiali, deve gestirsi la valdostana! In salita tiene bene!18:31 PARTITE!Semifinale 1(ITA)SKISTAD (NOR)MYHRVOLD (NOR)JOENSSU (FIN)CARL (GER)MYHRE (NOR)18:30 Le semifinali maschili, ora quelle femminili!Heat 1ANGER (SWE)KLAEBO (NOR)VALNES (NOR)GROND (SUI)SCHUMACHER (USA)SCHOONMAKER (USA)Heat 2(ITA)!!CHAPPAZ (FRA)NORTHUG (NOR)STOELBEN (GER)LIEKARI (FIN)PUEYO (SPA)18:28 C’è un cambio nel fotofinish! Passa PUEYO e non Vuorinen!! Di 0?70 dentro!!DIETROO!! UUUH! Si, semifinale importantissima per lui.