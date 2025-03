Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: semifinale e miglior risultato in carriera per Cassol! Attesa per Pellegrino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:45 Perquindi Carl oltre a Joenssu e Skistad. Adesso il 4° quarto donne.Heat 4FAEHNDRICH (SUI)NISKANEN (FIN)MYHRE (NOR)JANATOVA (CZE)HARVIKEN (NOR)WEBER (SUI)17:45 Passano la svedese e Victoria Carl, sul podio in Estonia altresì. Kern terza è eliminata a sorpresa.17:43 Attenzione a Dahlqvist che viene dalla vittoria a Tallinn.17:42 Al via la terza batteria femminile.Heat 3DAHLQVIST (SWE)CARL (GER)KERN (USA)MEIER (SUI)ROSENBERG (SWE)SMITH (USA)17:40 Molto brava l’azzurra, mal che vada chiuderà undicesima. Dipenderà da come si piazzerà nella sua batteria di, dovesse chiudere 3^ sarebbe male che vada 7^ nelle cervellotiche regole di assegnazione posizioni nelledella FIS.17:39 CE LA FA! Per la prima volta inFedericaè inseconda in discesa, manca il rettilineo!17:38 Al primo chilometro, quando mancano 500 metriè quinta ed è rimasta intruppata.