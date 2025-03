Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: parte la qualificazione femminile, Cassol può anche vincerla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:08 Arriva Myhrvold ed è comodamente qualificata in 2^ posizione, paga un solo centesimo da Carl. Ganz 14^ su 15 e probabilmente eliminata.15:07 Haegstroem si mette davanti a tutte con 2?10 su Carl.15:07 Partita Federica! Attenzione a lei, in.15:06 Skistad ha 0?07 di ritardo dal tempo di Carl. Ganz 11^ su 12 atlete al traguardo a 5?06 da Carl.Ganz ultima dopo 1km.15:05 Guida Carl su Kern dopo che sono giunte al traguardo 7 atlete.NonEmma Ribom. Partite Joenssu e Diggins, le campionesse di Coppae Generale.15:04 Chiude Moa Ilar e lo fa in 3’17?54, a breve verrà battuta da Alina Meier (SUI) che ha 3? di margine al chilometro.15:03 Partita Caterina Ganz.15:02 Partita Kristine Stavaas Skistad, una delle papabili per la vittoria nell’ultimadella stagione.