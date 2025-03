Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: miglior tempo di Cassol, Pellegrino guadagna punti! Tre gli azzurri qualificati

15:57 Non partendo Amundsen cederà il 3° posto provvisorio in Coppa.o Valnes lo saranno dopo questa gara? Lo scopriremo dopo le fasi finali dalle 17:30! Vi aspettiamo!15:56 Dunque, vince la qualificazione maschile Chanavat davanti ad Anger e Klaebo. 4°che rosicchia un punto a Valnes nella corsa al podio nella Generale e si porta a -10. Ricordiamo che non parte Amundsen e che quindi l'azzurro potrebbe sopravanzarlo!!15:55 Staccato di 6? Daprà al chilometro, sarà eliminato. Possiamo darvi il resoconto completo.15:54 Dentro(4°) e Graz 16°. Attendiamo Daprà.15:53 Il tedesco Keck mette fuori Carollo e mette sul filo Hellweger. C'è ancora in pista Daprà.15:53 Carollo perde nel finale ed è dietro ad Hellweger, 30° ma uscirà dai 30.