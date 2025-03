Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: COLPO DI PELLEGRINO! Si salva di centesimi, batte Northug in spaccata ed è in finale!!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:59 Ci siamo! Skistad prende davanti la discesa ed è strafavorita.18:58 Partita tranquilla Faehndrich, tanto davanti c’è Skistad che non forma mai azioni prima della fine.18:57 Partita ladonne!SKISTAD (NOR)MYHRVOLD (NOR)FAEHNDRICH (SUI)HAEGSTROEM (SWE)KAHARA (FIN)RYDZEK (GER)18:55 Era fuori, adesso sarà 6° male che vada. La grande notizia è che, male che vada, scalerà una posizione in Coppa del Mondo portandosi 4° o 3°. Dipenderà da Erik Valnes, sono 10 i punti che separano il poliziotto dal norvegese.18:54 Questi saranno gli avversari, sarà durissima. Con una tattica magistrale come quella della semiperò, il podio si può!!KLAEBO (NOR)(ITA)SCHOONMAKER (USA)VALNES (NOR)CHAPPAZ (FRA)GROND (SUI)18:53 Quindi,in, ma c’è anche Valnes.