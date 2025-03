Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2025 in DIRETTA: al via la qualificazione femminile, Cassol una delle favorite!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50ha il 29 e parte alle 16:07, la prima azzurra al via è Ganz (11) con Gismondi che ha il 57 e scatta alle 16:14.15!14:46 Pronta a stupire anche la baby Maria Gismondi, che molto bene si sta comportando nella stagione d’esordio. Anche Caterina Ganz sta vivendo una bella stagione e vuole provare a tornare in semifinale in unadopo quella in Val di Fiemme.14:45 Federicaha, quantomeno in, dimostrato di potersi anche imporre. Ricordiamo che ci sono 15 punti in palio per chi strappa il miglior crono ine a scalare fino all’unico punticino del 15^ atleta.14:40 Tra circa 20? al via ladellaTL di(FIN).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaa Tecnica Libera da(FIN), la stagione di Coppa del Mondo di Sci diè agli sgoccioli e si calcano le nevi di un altro tempio degli sci stretti.