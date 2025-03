Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Sun Valley in DIRETTA: ultimo test per Paris prima della gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allalibera di Sun(Stati Uniti), competizione valevole per le finali di Coppa del Mondo 2024-2025di sci. La località dell’Idaho si appresta ad ospitare l’appuntamento conclusivostagione, chiudendo un’assenza lunga 48 anni dall’ultimadisputata su queste nevi. Un punto interrogativo però è posto sulle due discese inserite in calendario: la neve permetterà la disputa, mantenendo viva la speranza che le gare di sabato vadano in scena?Giornata cruciale per le sorti. Dopo la cancellazionecronometrata, è fondamentale che il training programmato nel venerdì odierno possa disputarsi: in caso contrario, non andrà in scena laprevista per sabato: conseguentemente, la coppa di specialità verrebbe assegnata in automatico a Marco Odermett, leader attuale con un totale di 605 punti, il quale è in lotta con il connazionale Franjo Von Allmen, staccato di 83 lunghezze dal compagno di squadra.