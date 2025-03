Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Sun Valley in DIRETTA: Schieder secondo alle spalle di Monney, Paris e Odermatt studiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIFEMMINILE D19.30I PETTORALI DI PARTENZA18.55 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata.18.54 Da decifrare invece le prestazioni dei big. Marcosi è fermato in 20ma posizione, non trovando grande confidenza con il tracciato nordamericano. Stessa cosa dicasi per Dominik, abbottonato nella parte alta e lontano oltre une mezzo da. Sicuramente loro due, così come Franjo Von Allmen 13mo, hanno spinto il giusto, ma le sensazioni catturate non sembrano eccezionali.18.52 Segnali incoraggianti quelli che fornisce Florian. L’altoatesino infatti si è ben comportato in quest’unicadisputata sulla pista “Chnger”, inserendosi in seconda posizione con il pettorale 20, rimanendospdel solo Alexis