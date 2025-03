Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Sun Valley in DIRETTA: Schieder convincente, l’azzurro è secondo dietro Monney. Paris e Odermatt studiano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIFEMMINILE DALLE 19.30I PETTORALI DI PARTENZA18.50 La classifica dellacronometrata.1 8Alexis SUI 1:24.292 20Florian ITA +0.143 4 HEMETSBERGER Daniel AUT +0.254 3 LEHTO Elian FIN +0.335 6 ALLEGRE Nils FRA +0.346 18 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA +0.357 15 ROGENTIN Stefan SUI +0.558 7 KRIECHMAYR Vincent AUT +0.789 17 BABINSKY Stefan AUT +0.8510 24 MEILLARD Loic SUI +0.9217 12Dominik ITA +1.6318.47 Roesle paga 3.86 dalla testa e si ferma in 24ma posizione.18.45 Buonadi Loic Meillard. Non propriamente un discesista, l’elvetico è 10mo a 0.92 dalla testa. Partito l’ultimo atleta al via, il campione del mondo juniores Felix Roesle.18.44 Il canadese Brodie Seger si piazza momentaneamente in 14ma posizione a 1.