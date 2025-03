Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Sun Valley in DIRETTA: inizia il test cronometrato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIFEMMINILE DALLE 19.30I PETTORALI DI PARTENZA18.07 Hemetsberger arriva al traguardo con 0.08 di vantaggio su Lehto. Pronto al via lo svizzero Lars Roesti.18.05 Lehto nel finale vola e va al comando con 1.39 di vantaggio su Sejersted, ma il finnico ha saltato una porta posta dopo un salto, guadagnando tempo e velocità in maniera sensibile. Ora Daniel Hemetsberger alla partenza.18.04 0.14 di vantaggio al primo intertempo, poi il nordico rallenta e al secondo settore paga 0.22 da Sejersted.18.03 Sejersted arriva al traguardo con 0.44 di vantaggio su Muzaton. Può partire il finnico Lehto.18.01 1:26.45 il crono fatto segnare da Muzaton. Pista che nella parte alta appare molto tecnica, in cui sono presenti curve tortuose dal raggio stretto, più filante il tratto finale.