LIVE Sci alpino Prova discesa femminile Sun Valley in DIRETTA | il test si farà o Brignone vince la Coppa del Mondo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 18.00I PETTORALI DI PARTENZABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allauale delladelladi Sun2025. Dopo la cancellazione della primadi ieri a causa delle forti nevicate diventa fondamentale la sessione odierna, l’unica a disposizione delle atlete perare neve e pista in vista della gara prevista per domani.La classifica didi specialità è guidata da Federicache ha un vantaggio di 16 punti su Cornelia Huetter. Terza posizione per Sofia Goggia con 34 punti di ritardo dalla connazionale. Non mancheranno però le rivali come Emma Aicher, grande rivelazione di questa stagione, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e le atlete di casa Lauren Macuga, Breezy Johnson e Lindsey Vonn.