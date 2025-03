Oasport.it - LIVE Musetti-Halys 3-6 7-6 7-5 ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince una maratona e avanza al terzo turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:42 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.18:40 Lorenzo è stato bravissimo a tenere i nervi saldi e are un match che a un certo punto sembrava perso.alincontrerà Felix Auger-Aliassime.7-5 FINISCE QUI!40-30 In corridoio il back di, match-point.30-30 Servizionte di!15-30 Si spegne in rete questa volta il dritto di.0-30 Drittonte di, il francese non molla.0-15 Rispostante di.5-6 ARRIVA IL BREAK!30-40 Rispostante di dritto di!30-30 Dritto a sventaglio di.15-30scende a prendersi il punto a rete.0-30 Sbaglia ancora il francese, attenzione.0-15 In corridoio il dritto di