Oasport.it - LIVE Musetti-Halys 3-6 7-6 1-2 ATP Miami 2025 in DIRETTA: inizio di terzo set equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Battuta al centro di.40-30 Ancora un servizio vincente di.30-30 In rete il rovescio di.15-15 Ace al centro di.0-15 Passante meraviglioso di2-2 Gran dritto in controbalzo.V-40si guadagna la palla della parità.40-40 Bel recupero di, che la annulla subito.30-40 Palla break per.30-30 Esce di un soffio il dritto in corsa di.30-15 Prima al centro.15-15 In corridoio il rovescio di.15-0 Non passa la risposta di.1-2 Il francese tiene la battuta.40-15 Completamente fuori misura il dritto del transalpino.40-0 Ace di.30-0 Lungo il recupero in back di.15-0 Non passa la risposta di.1-1 In rete la risposta di.40-30 Si spegne in rete il passante di