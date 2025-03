Oasport.it - LIVE Musetti-Halys 2-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: primi game senza break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ancora un dritto ad incrociare del transalpino.15-15 Bel dritto di, che spedisce l’azzurro lontano dalla linea di fondo campo.0-15 Rovescio in lungolinea enciclopedico di.2-2 Servizio e dritto per.40-0 Lorenzo si guadagna tre palle del pareggio.30-0 Volée meravigliosa di.15-0 Non passa la risposta di.2-1 Smash vincente di.30-30 Ace al centro.15-30 Prime difficoltà in battuta anche per il francese.1-1 Anchetiene il turno di battuta.40-30si difende bene e poi chiude a rete.30-30 Ottima prima ad uscire.15-30prova l’uscita in lungolinea, ma la palla finisce in corridoio.15-15 Servizio e dritto di Lorenzo.0-15 Doppio fallo di.1-0tiene il primo turno di battuta a 15.