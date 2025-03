Oasport.it - LIVE Italia-Olanda, amichevole U21 in DIRETTA: prove generali verso gli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale diU21, sfida affascinante per gli azzurrini. L’Under 21 allenata dal selezionare Carmine Nunziata torna in campo in un test di grande prestigio. Gli Azzurrini, reduci da un periodo che li ha visti imporsi in ben 16 match su 17 sfide ufficiali, sono pronti a fare il salto di qualità in vista di quest’estate al torneo europeo in programma in Slovacchia. Questa sfida contro gli Oranje servirà a misurare la condizione e la preparazione della rosa. Il selezionatore Nunziata, oltre a cercare conferme dai suoi ragazzi più esperti, punta anche a valutare i nuovi selezionati, tra cui Angori e Doumbia, chiamati a farsi vedere in questo grande appuntamento contro la formazione olandese.