Oasport.it - LIVE Italia-Olanda, amichevole U21 in DIRETTA: Baldanzi parte titolare!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 Ecco le formazioni ufficiali:U21 (4-3-3): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian Miretti, Ndour;, Gnonto, Koleosho. Ct: Nunziata.U21 (4-3-3) Owusu-Oduro, Asante, Flamingo, Goes, Proper, Manhoef, Salah-Eddine, Emegha, Fitz-Jim, Poku, Banzuzi.17.32 Buonasera e benvenuti allatraU21.Buongiorno e benvenuti allatestuale diU21, sfida affascinante per gli azzurrini. L’Under 21 allenata dal selezionare Carmine Nunziata torna in campo in un test di grande prestigio. Gli Azzurrini, reduci da un periodo che li ha visti imporsi in ben 16 match su 17 sfide ufficiali, sono pronti a fare il salto di qualità in vista di quest’estate al torneo europeo in programma in Slovacchia.