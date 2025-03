Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 1-1, amichevole U21 in DIRETTA: pareggia Esposito su rigore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Fuori Turicchia, Fabbian e Baldanzi, dentro Doumbia, Zanotti e Pisilli nell’.62?prova il triplo cambio per arrivare alla vittoria.60? Espulso Banzuzi, brutto fallo su Baldanzi.in dieci uomini.58? Zacchi copre su Poku in uscita.56? Miretti in area dicompie due dribbling spettacolari ma viene fermato al momento del tiro.54? L’è rientrata in campo con lo spirito giusto.52? Goooooooooooooool, Sebastianofirma unperfetto,1-1 U21.50?per l’, affossato Palestra in area di.48?che prova ad alzare il baricentro di gioco.47? Dentro Zacchi al posto di Desplanches nell’.46? Inizia il secondo tempo!19.06 Manca unper l’per un fallo di mano su un tocco di Baldanzi, l’azione seguente trova la distrazione azzurra che subisce gol in mischia.