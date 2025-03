Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 0-1, amichevole U21 in DIRETTA: occasione per Gnonto!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Pericolo per l’, spazza la difesa azzurra su Emegha.29? Giallo per Asante, fallo su Palestra.27? Fallo su Fabbian, riparte l’.25? L’deve essere più concentrata in difesa, l’si muove molto sugli esterni.23? Problema fisico per Ndour, prova a continuare.21? Conclusione di Proper dalla distanza, respinge il portiereno.19? Gol di Fit-Jim, disattenzione difensiva azzurra che viene punita alla primaU21 0-1.17? Baldanzi chiede un tocco di mano in area di rigore, per l’arbitro si continua.15?prova sul primo palo, respinta di Owusu-Oduro.13?che riesce a prendere il comando del gioco.11?per Koleosho, destro che finisce sulle mani del portiere olandese.9? Manhoef con il sinistro sbatte sulla difesa azzurra.