Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 0-1, amichevole U21 in DIRETTA: Fit-Jim sblocca la partita!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Gol di Fit-Jim, disattenzione difensiva azzurra che viene punita alla prima occasione,U21 0-1.17? Baldanzi chiede un tocco di mano in area di rigore, per l’arbitro si continua.15? Gnonto prova sul primo palo, respinta di Owusu-Oduro.13?che riesce a prendere il comando del gioco.11? Occasione per Koleosho, destro che finisce sulle mani del portiere olandese.9? Manhoef con il sinistro sbatte sulla difesa azzurra.7? Ndour prende il tempo a Goes, ma non riesce a servire Gnonto tutto solo.5? Emegha salta Desplanches ma non riesce a servire Poku.3?che prova subito ad alzare i ritmi della.1? Inizia la!18.11 Inni nazionali in corso.18.07 A disposizione dell’: Sassi, Zacchi, Angori, Zanotti, Ghilardi, Bertola, Savona, Prati, Bianco, Doumbia, Pisilli, Pafundi, Volpato, Ambrosino, S.