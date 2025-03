Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 0-1, amichevole U21 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.06 Manca un rigore per l’per un fallo di mano su un tocco di Baldanzi, l’azione seguente trova la distrazione azzurra che subisce gol in mischia. Da segnalare l’infortunio di Gnonto nel finale di.A tra poco per la ripresa!48?il0-1 U21.47? Ultimo minuto del recupero del.45? Fuori Gnonto per infortunio, dentro Esposito nell’U21.43? Super occasione, Baldanzi al volo chiama al miracolo Owusu-Oduro.41? Si scalda Sebastiano Esposito per l’.39? Problema fisico per Gnonto.37? Spinge l’alla ricerca del pareggio.35? Miretti a giro manda alto sopra la traversa.33? Gnonto con il destro sfiora il secondo palo.31? Pericolo per l’, spazza la difesa azzurra su Emegha.