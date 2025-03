Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: Russell precede le due Ferrari, le McLaren si nascondono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.13in un team radio si lamenta parecchio delle sue gomme, parlando addirittura di blistering. Vedremo se questo pericolo sarà confermato nei prossimi giri.05.11 Il monegasco finisce in testa-coda in curva 1-2 ma recupera subito la vettura e torna in azione.05.10procede sul piede dell’1:35 medio, Verstappen tra l’1:37 e l’1:38, mentre Kimi Antonelli è sull’1:37. Leclerc pensa al sodo e migliora, portandosi a 324 millesimi da.05.08 Piastri, invece, pensa al cronometro e migliora. Sale in terza posizione a 462 millesimi da, mettendosi in mezzo alle due.05.06 Tutti i piloti stanno lavorando sulla lunga distanza in vista della Sprint Race che, ricordiamo, si disputerà nel corso della prossima notte alle ore 04.