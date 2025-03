Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: questa è la Ferrari! Pole di Hamilton nelle qualifiche Sprint, battuto Verstappen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DELLELA CRONACA DELLE FP1RISULTATI E CLASSIFICA FP19.20 Kimi Antonelli è settimo, ma a ben mezzo secondo da Russell: c’è da lavorare a testa bassa, con umiltà e senza voli pindarici.9.19 E’ clamoroso non vedere alcuna McLaren in prima fila. Le monoposto della scuderia di Woking hanno sbagliato strategia, entrando in pista troppo presto con gomme soft e non riuscendo poi a migliorarsi. Norris paga a caro prezzo un errore ed è addirittura sesto!9.18conferma un feeling straordinario con Shanghai: non è un caso che supista abbia vinto 6 volte e ottenuto 6tradizionali. Il britannico ha fatto la differenza con la sua guida, rifilando ben 2 decimi ad uno specialista del giro secco come Leclerc.