Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: Norris ruggisce in Q2. Ora la Q3 con gomme soft. Bene Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP1RISULTATI E CLASSIFICA FP19.05 Vediamo ora cosa cambierà con le. La sensazione è che la McLaren, in questo inizio di stagione, sia inavvibile. Ma siamo solo a marzo e tante cose possono cambiare.9.04 Hadjar si è sacrificato dando la scia a Tsunoda e consentendo al suo compagno di squadra di superare il taglio.9.03 Eliminati, dall’11° al 15° posto, i seguenti piloti: Alonso (Aston Martin), Bearman (Haas), Sainz (Williams), Bortoleto (Kick Sauber) e Hadjar (Racing Bulls).9.02 Leclerc sotto investigazione per non aver rispettato il delta time.9.02 La top10 della Q2:1 LandoMcLaren 1:31.1742 George Russell Mercedes +0.1723 Oscar Piastri McLaren +0.1884 Lewis Hamilton Ferrari +0.2105 Andrea KimiMercedes +0.