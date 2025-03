Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: nella notte la Sprint con Hamilton in pole, poi le qualifiche

Come seguire laRace e lein tv/streaming – La griglia di partenza della– La cronaca delledellaBuongiorno e bentrovati alladellaRace e delledel GP della, secondo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai si prevede una giornata piuttosto intensa per i piloti in un week end dal format particolare. La Ferrari punterà le proprie fiches su Lewisin-position.Un riscontro sorprendente quello del britannico, ancora in una fase di apprendistato con la Rossa, ma evidentemente in grado di fare la differenza su un tracciato che Lewis ha sempre amato, ricordando i sei successi e le sei. Una p.1 per lache ha una valenza diversa dal punto di vista statico, ma che fa morale a Maranello dopo la disfatta di Melbourne.