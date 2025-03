Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2025 in DIRETTA: iniziano le qualifiche Sprint. Sarà prima fila McLaren?

RISULTATI E CLASSIFICA FP18.38 Quattro minuti al termine della Q1, siamo a metà.8.37 Russell è sesto a 0.567. Verstappen settimo a 6 decimi.8.36 Stupisce Alonso con la Aston Martin: è secondo a 0.398 da Piastri. Antonelli per ora è settimo a 940 millesimi.8.36 Eccola la. Piastri nettamente in testa con mezzo secondo su Hamilton. Norris è 4° a 0.525, ma solo a causa di un doppio errore.8.35 Hamilton si porta al comando con un decimo su Verstappen. Leclerc è secondo a soli 10 millesimi dal compagno di squadra. Ma arrivano le.8.34 1'32?329, Verstappen in testa. Per ora.8.32 Ancora ai box Hulkenberg e Alonso. Già in pista tutti gli altri.8.30 INIZIATE LE! 12 minuti la durata della Q1, obbligo di gomme medie nuove.