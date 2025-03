Oasport.it - LIVE Cinà-Dimitrov, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’adolescente azzurro per continuare a sognare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Federicoed il bulgaro Grigor. Primo confronto diretto tra i due con l’che ha appena avviato la sua carriera tra i grandi. Il vincente dell’incontro troverà al terzo turno uno tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Nick Kyrgios., palermitano classe 2007, arriva asulle ali dell’entusiasmo dopo aver vinto il torneo ITF i Sharm el-Sheilk ed essersi issato fino alla finale del Challenger di Hersonissos (Creta). Risultati che gli hanno concesso di compiere un balzo fino alla posizione numero 441 del ranking mondiale. Dopo l’esordio da sogno in cui ha superato in due tiebreak l’argentino Francisco Comesana, il siciliano avrà a disposizione una nuova chance per mostrare il suo talento.