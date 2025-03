Oasport.it - LIVE Cinà-Dimitrov 1-4, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break immediato del bulgaro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro.15-0 Telefonata la smorzata di dritto di.5-1 Doppio. Gran passante di rovescio del, che serve ora per il set.30-40 Palla del doppio. Non passa il rovescio di Federico.30-30 Secondo doppio fallo di.30-15 Servizio, dritto e stop volley a segno per il siciliano.15-15 Ottima accelerazione di dritto da parte del tennista di Haskovo.15-0 Gran punto del palermitano, a bersaglio con il dritto incrociato dal centro.4-1 Game. Decolla la risposta di dritto dell’azzurro.40-15 Dritto incrociato potentissimo di.40-0 Prima esterna vincente del.30-0 Scappa via la risposta di dritto di Federico.15-0 Rovescio lungolinea vincente di