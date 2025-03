Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 7-5, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra vince il secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 Gioco eset Lucia: doppio fallo della greca che consegna il parziale.Seconda40-A Risposta perfetta dicon la palla che atterra negli ultimi centimetri di campo e provoca l’errore di.Seconda40-40 Che rischio!!gioca all’incrocio delle righe il dritto in uscita dal servizio e lascia partire un urlo liberatorio.40-A Scappa in lunghezza il dritto dal centro diset point per.40-40 Ottima risposta diche forza l’errore della greca.40-30 Buona risposta del.40-15 Finisce in corridoio il rovescio di.30-15 Termina in rete il rovescio diche è rimasta troppo lontana dalla palla.30-0 Servizio ad uscire e drittonte al centro del campo.