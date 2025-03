Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 7-5, 2-3, WTA Miami 2025 in DIRETTA: break della greca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3: laaccelera bene con il dritto e provoca l’errore dell’azzurra.30-40 Doppio fallo, il quartopartita per l’italiana30-30 Grande difesache contrattacca con un rovescio incrociato profondissimo30-15 Prima ad uscire vincente per l’azzurra.15-15 Scappa in lunghezza la risposta di rovescio disulla seconda dell’italiana.0-15 Si ferma in rete la smorzata tentata da2-2 Gioco: servizio, rovescio e volee per la.A-40lavora il primo smash e chiude con il secondo colpo a pochi passi dalla rete.40-40 Lamanovra bene il campo e va a segno con una demi-volee perfetta.ha rischiato la beffa con la palla che si è abbassata improvvisamente anche a causa di una folata di vento.