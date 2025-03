Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakkari 3-6, 7-5, 2-1, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra annulla palla break in apertura di terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Si ferma sul nastro il dritto della greca.15-0 Bellissimo punto vinto dache si è aperta il campo con il dritto incrociato ed ha chiuso con il rovescio dalla parte opposta.2-1 Gioco: termina lungo il dritto inside-in di.A-40 Servizio in slice vincente per l’italiana,non trova il campo con la risposta.Seconda40-40 Si ferma in rete il recupero in corsa delsulla stop volley della greca.A-40 L’italiana alza la traiettoria con un dritto centrale e poi accelera con l’incrociato.40-40 Rovescio incrociato dichela.40-A Errore grave divanifica un’ottima prima ad uscire spedendo in rete il dritto lungolinea dalla parte opposta.40-40 Termina in rete il rovescio lungolinea di