Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2025 in DIRETTA: si parte, attesa per i big

13.35 Lombardot paga 16.6 da Zobel all'intertempo dei 1700 metri.13.32 Il primo atleta davvero interessante al via sarà Johannes Dale, pettorale numero 14 di questa gara.13.30 INIZIA LA GARA!13.29 Pronto allanza Lombardot.13.27 C'è già la prima sorpresa della giornata. Tarjei Boe non sarà al via della: uno degli outsider al podio esce anticipatamente di scena.13.25 La lista dinza della prova odierna.1 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 13:30:30 12 ZOBEL David GER 1996 13:31:003 GERMAIN Maxime USA 2001 13:31:304 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 13:32:005 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 13:32:306 PLANKO Lovro SLO 2001 13:33:007 STROLIA Vytautas LTU 1992 13:33:308 BIRKENTALS Renars LAT 2001 13:34:009 BRANDT Viktor SWE 1999 13:34:3010 KRCMAR Michal CZE 1991 13:35:0011 LANGER Thierry BEL 1991 13:35:3012 ZAHKNA Rene EST 1994 13:36:0013 MAKAROV Maksim MDA 1995 13:36:3014 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 13:37:0015 DUDCHENKO Anton UKR 1996 13:37:3016 KUEHN Johannes GER 1991 13:38:00 B17 BURKHALTER Joscha SUI 1996 13:38:30 118 NELIN Jesper SWE 1992 13:39:00 B19 BORGULA Jakub SVK 2004 13:39:30 120 HORN Philipp GER 1994 13:40:00 B21 KOMATZ David AUT 1991 13:40:30 122 HARTWEG Niklas SUI 2000 13:41:00 B23 GUNKA Jan POL 2002 13:41:30 124 STRELOW Justus GER 1996 13:42:00 B25 TODEV Blagoy BUL 2001 13:42:30 126 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 13:43:00 B27 HOFER Lukas ITA 1989 13:43:30 128 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 13:44:00 B29 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 13:44:30 130 MANDZYN Vitalii UKR 2003 13:45:00 B31 HIIDENSALO Olli FIN 1991 13:45:30 132 CLAUDE Emilien FRA 1999 13:46:00 B33 FREY Isak NOR 2003 13:46:30 234 HORNIG Vitezslav CZE 1999 13:47:00 B35 INVENIUS Otto FIN 2000 13:47:30 236 b WRIGHT Campbell USA 2002 13:48:00 B37 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 13:48:30 238 SEPPALA Tero FIN 1996 13:49:00 B39 REES Roman GER 1993 13:49:30 240 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 13:50:00 B41 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 13:50:30 242 NAWRATH Philipp GER 1993 13:51:00 R43 BROWN Jake USA 1992 13:51:30 244 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 13:52:00 R45 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 13:52:30 246 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 13:53:00 R47 LESIUK Taras UKR 1996 13:53:30 248 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 13:54:00 R49 LEGOVIC Matija CRO 2005 13:54:30 250 BOE Tarjei NOR 1988 13:55:00 R51 VIDMAR Anton SLO 2000 13:55:30 252 ULDAL Martin NOR 2001 13:56:00 R53 BUTA George ROU 1993 13:56:30 254 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 13:57:00 R55 MUELLAUER Fabian AUT 2003 13:57:30 256 SOERUM Vebjoern NOR 1998 13:58:00 R57 FOMIN Maksim LTU 2000 13:58:30 258 r BOE Johannes Thingnes NOR 1993 13:59:00 R59 DANUSER Dajan SUI 1996 13:59:30 260 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:00:00 R61 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:00:30 262 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:01:00 R63 MARECEK Jonas CZE 2001 14:01:30 264 PERROT Eric FRA 2001 14:02:00 R65 STALDER Sebastian SUI 1998 14:02:30 266 FAK Jakov SLO 1987 14:03:00 R67 CLAUDE Florent BEL 1991 14:03:30 268 y LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:04:00 R69 EDER Simon AUT 1983 14:04:30 270 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:05:00 R71 BADACZ Konrad POL 2003 14:05:30 272 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:06:0073 STEFANSSON Malte SWE 2000 14:06:3074 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:07:0075 SIIMER Kristo EST 1999 14:07:3076 COLTEA George ROU 2000 14:08:00 377 NYKVIST Emil SWE 1997 14:08:3078 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 14:09:0079 DOVZAN Miha SLO 1994 14:09:3080 LEITNER Felix AUT 1996 14:10:0081 KAISER Simon GER 1999 14:10:3082 STALDER Gion SUI 1999 14:11:0083 JAKOB Patrick AUT 1996 14:11:3084 ROMANIN Nicola ITA 1994 14:12:0085 HAK Petr CZE 2003 14:12:3086 SCHOMMER Paul USA 1992 14:13:0087 USOV Mihail MDA 1996 14:13:3088 PLETZ Logan CAN 2000 14:14:00 G89 BAUER Kirill KAZ 2000 14:14:3090 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:15:0091 GU Cang CHN 2002 14:15:3092 ISKHAKOV Artur SVK 2003 14:16:0093 MACKELS Marek BEL 1999 14:16:3094 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 14:17:0095 CONNELLY Zachary CAN 2001 14:17:3096 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 14:18:0097 MISE Edgars LAT 1998 14:18:3098 UDAM Mehis EST 2004 14:19:0099 YAN Xingyuan CHN 1996 14:19:30100 FLORE Raul ROU 1997 14:20:00101 NEVEROV Yaroslav EST 2005 14:20:30102 SKORUSA Wojciech POL 1998 14:21:00103 CIGAK Nikita LTU 2002 14:21:30104 KURALES Vadim KAZ 2002 14:22:00105 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 14:22:30106 LOZBERS Rihards LAT 2009 14:23:00107 KALKENBERG Kasper NOR 2005 14:23:30108 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:24:00109 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 14:24:30110 ZASHEV Vasil BUL 2002 14:25:0013.