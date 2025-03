Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2025 in DIRETTA: partono i big, Dale comanda le operazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 16.2013.56 Samuelsson pareggia di fatto il tempo diai 1700 metri.13.56 Doppio errore per Nelin in piedi, l’americano Wright naufraga con quattro errori commessi a terra.13.55 Non sbaglia il norvegese, secondo in uscita dal poligono a un decimo dal tempo del compagno di squadra.13.54 Parte Tommaso Giacomel. Il norvegese Frey entra al poligono con 6.3? di ritardo da.13.53 9/10 per: discreta gara, potrebbe esser nei dieci.13.53entra al poligono per sparare in piedi: vantaggio di 35.4? su Strolia.13.52 L’azzurro commette un errore a terra ed esce dal poligono con 30? di ritardo dal norvegese.13.51 Hofer entra al poligono con 11.4? di ritardo da.13.51 Doppio zero per Strolia: il lituano va in testa dopo due poligoni con 39.