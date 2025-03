Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2025 in DIRETTA: Johannes Boe vince, Laegreid limita i danni. Giacomel sesto

14.34 Jacquelin è 60mo al traguardo: il francese rischia di esser battuto almeno da un paio di atleti, perciò sarà con ogni probabilità fuori dall'inseguimento.14.32 Nessun'atleta dovrebbe inserirsi nelle prime posizioni, la top-10 sembra già archiviata.14.30 Romanin commette due errori in piedi ed esce dal poligono in 63ma posizione a 1:54? dalla testa.14.29si va a inserire in seconda posizione al traguardo: 25? di ritardo per il leader della generale nei confronti diBoe.14.27 Jacquelin arriva al traguardo in 49ma posizione con un ritardo di 2:44? daBoe: il francese rischia di non qualificarsi per l'inseguimento.14.24 Soerum si piazza davanti acon un margine di un paio di secondi sull'azzurro.