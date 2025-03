Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2025 in DIRETTA: sfida per la Coppa tra Jeanmonnot e Preuss

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA16.50. Zero dial primo poligono, è seconda a 4? dalla tedesca16.50: Lien in testa al traguardo davanti a Sidorowicz16.49: Un errore di Knotten in piedi16.49. Due errori di Heijdenberg in piedi16.48: Zero diche va al comando dopo il primo poligono16.47. Gasparin è seconda dopo due poligoni e zero errori16.44: Dopo il secondo poligono Lien in testa, Baserga seconda16.43: Due errori di Tandrevold in piedi, si tira fuori la norvegese16.42: Knotten seconda dopo il primo poligono16.40. Heijdenberg in testa dopo il primo poligono16.37: Tre errori per Lampic a terra16.37: Zero in piedi per Comola, un errore a terra per Tandrevold16.33: Lien in testa con lo zero a terra16.29: Kuzmina un errore al primo poligono16.28: Un errore per Comola a terra16.