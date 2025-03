Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2025 in DIRETTA: sale la tensione tra Preuss e Jeanmonnot

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LABuongiorno e benvenuti nellatestuale delladi. Sulle storica collina di Holmenkollen si chiude la stagione di Coppa del Mondo di. Annata amara per l’Italia, orfana di Lisa Vittozzi e con una Dorothea Wierer che sembra abbia iniziato già a preparare le Olimpiadi di Milano-Cortina. Non mancherà però lo spettacolo con il testa a testa per la Sfera di Cristallo tra la tedesca Franziskae la francese Lou.Sei le azzurre in gara, con Samuela Comola che aprirà la gara e Dorothea Wierer che partirà con il pettorale numero 50, seguita poco dopo da Hannah Auchentaller (55). Martina Trabucchi aprirà il cancelletto con il pettorale n.65, mentre Michela Carrara sarà la 71esima atleta al via. Ultima delle italiane Linda Zingerle con l’85.