Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2025 in DIRETTA: Preuss batte Jeanmonnot di due decimi. Azzurre lontane

CLICCA QUI PER AGGIORNARED LA17.24: A completare la top 10 quarta la norvegese Lien a 19?, quinta la francese Simon a 32?, sesta la svizzera Baserga a 42?, settima la svizzera Haecki-Gross a 44?, ottava la svedese H. Oeberg a 45?, nona la bulgara Todorova a 47?, decima la svizzera A. Gasparin a 47?17.23: Possiamo iniziare a riassumere il podio e la top 10 che non verrà più toccata. Vittoria per la tedesca, seconda a 2e terza a 22? la finlandese Minkkinen17.18: Bened è 13ma al traguardo17.17: Carrara è 21ma al traguardo, migliore delle17.17: Un errore per Zingerle in piedi17.16: Richard è 15ma al traguardo17.14: Todorova è nona al traguardo17.12: E’ decima E. Oeberg al traguardo, tre errori a terra per Passler17.11: bened commette un errore in piedi, Simon è quinta al traguardo17.