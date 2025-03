Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Zaynab Dosso sfida le americane nei 60 metri!

Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata dei Campionatidiin programma a Nanchino in Cina. Proseguono idiLeggera a Nanchino con una seconda giornata che si preannuncia ricca di emozioni, con tante gare interessanti e qualche carta da podio per l'Italia che ha iniziato con il piede giusto grazie all'oro nel salto triplo di Andy Diaz.La giornata si aprirà con l'asta femminile, dove l'Italia avrà due protagoniste d'eccezione: Roberta Bruni (Carabinieri) ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro). Sarà un ritorno atteso per la campionessa mondialeMolly Caudery, che difenderà il titolo conquistato un anno fa a Glasgow, ma dovrà vedersela con una concorrenza di altissimollo.